19.06 15:48 MIGnews.com

Британия и ЕС начали переговоры о Brexit

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Чуда не произошло – 19 июня в штаб-квартире Европейской Комиссии в Брюсселе начались переговоры о выходе Великобритании из европейского содружества. Интересы Лондона представляет министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, которому предстоит определить параметры дальнейших отношений королевства с ЕС, который представит Мишель Барнье."Би-би-си" пишет, что в первый день переговоров внимание будет уделено организационным вопросам. По большому счету, Дэвис и Барнье определяется с частотой встреч и порядком обсуждаемых вопросов.Обе делегации пытаются настроиться на позитив и конструктив, что Барнье назвал жизненно важным для всего процесса отделения Соединенного Королевства. Обе стороны рассчитывают на то, что удачному Brexit должен помочь саммит в Брюсселе 22-23 июня.Предполагается, что схема переговоров будет предпочтительнее для Евросоюза, то есть сначала будет решен вопрос условий выхода Британии, а уже потом – сотрудничество и торговое соглашение. Но вот с "бракоразводным урегулированием" не все так просто – по оценкам экспертов Brexit может стоить Лондону порядка 100 млрд. евро, но Дэвис уже заявил, что Британия не станет столько платить.