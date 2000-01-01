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19.06 14:36   MIGnews.com

Минобороны РФ прекратило взаимодействие с США по Сирии

Министерство обороны России с 19 июня прекращает взаимодействие с Соединёнными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
Об этом сообщается в заявлении военного ведомства, поступившем в распоряжение RT.

В Минобороны отметили, что действия авиации США против официального Дамаска являются грубейшим нарушением международного права, а также военной агрессией по отношению к Сирии.

«Более того, в воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолёты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии», — подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве добавляют, что подобные действия рассматриваются как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.

«Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах», — говорится заявлении.

По словам военных, впредь в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе над Сирией любые воздушные объекты международной коалиции к западу от реки Евфрат будут приниматься на сопровождение в качестве воздушных целей.

Ранее в МИД России назвали удар США по истребителю ВВС Сирии актом агрессии.
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