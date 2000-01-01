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Илатов подал законопроект о лишении террористов гражданства | Фото: пресс-служба партии НДИ19.06 15:17   MIGnews.com

Илатов подал законопроект о лишении террористов гражданства

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Роберт Илатов подал законопроект о лишении террористов израильского гражданства. В соответствии с этим законопроектом, получившим полную поддержку министра обороны Авигдора Либермана, лица, совершившие теракты или причастные к террористической деятельности и члены их семей, будут автоматически лишаться израильского гражданства или права на жительство, а также разрешения на работу в Израиле.

Роберт Илатов указал, что лишение гражданства или разрешения на жительство повлечет за собой также лишение всех прав и льгот, получаемых в соответствии с Законом о национальном страховании, в частности, пособия по случаю потери кормильца.

"Сегодня террористы и члены их семей пользуются многочисленными льготами и получают различные пособия, которые полагаются всем гражданам Израиля. Мой законопроект позволит покончить с этой абсурдной ситуацией", - подчеркнул Роберт Илатов.

пресс-служба партии НДИ
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