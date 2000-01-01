Ольмерт плакал на заседании комиссии по освобождениям
Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предстал перед комиссией по досрочным освобождениям службы управления тюрем (ШАБАС).
Комиссия на следующей неделе должна принять решение о том, возможно ли освободить Ольмерта - он отбыл две трети своего срока, полученного по коррупционным делам Талански и Холилэнд.
Ольмерт выступил перед комиссией, и плача сказал: “Они пытаются превратить меня в предателя”, имея в виду полицию и прокуратуру.
Ранее представители государственной прокуратуры заявили, что выступают против досрочного освобождения Ольмерта. Ольмерта обвиняют в том, что он при работе над своими мемуарами передал журналистам засекреченные материалы.