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Ольмерт плакал на заседании комиссии по освобождениям 19.06 17:15   MIGnews.com

Ольмерт плакал на заседании комиссии по освобождениям

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предстал перед комиссией по досрочным освобождениям службы управления тюрем (ШАБАС).

Комиссия на следующей неделе должна принять решение о том, возможно ли освободить Ольмерта - он отбыл две трети своего срока, полученного по коррупционным делам Талански и Холилэнд.

Ольмерт выступил перед комиссией, и плача сказал: “Они пытаются превратить меня в предателя”, имея в виду полицию и прокуратуру.

Ранее представители государственной прокуратуры заявили, что выступают против досрочного освобождения Ольмерта. Ольмерта обвиняют в том, что он при работе над своими мемуарами передал журналистам засекреченные материалы.
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