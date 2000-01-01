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МИД ОАЭ: `Изоляция Катара может затянуться на годы` | Фото: Thinkstock19.06 17:51   MIGnews.com

МИД ОАЭ: "Изоляция Катара может затянуться на годы"

Дипломатическая изоляция Катара может "продлиться годы", как заявил в понедельник, 19 июня, министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, обвинив государство Персидского залива в "поддержке джихадистов".

"Мы не хотим эскалации конфликта, мы хотим изолировать Катар", - сообщил журналистам министр иностранных дел Анвар Гаргаш во время визита в Париж.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром 2 недели назад и закрыли сухопутные и морские границы, а также наложили жесткие ограничения на воздушное пространство.

Глава МИД ОАЭ заявил, что конкуренты Катара "делали ставку на время", но отметил, что решение не может быть изменено до тех пор, пока государство не откажется от поддержки "исламских экстремистов".

"Они построили сложный подиум для джихадизма и исламского экстремизма, у нас есть прекрасная возможность прекратить эту поддержку", - заявил Анвар Гаргаш.

Министр иностранных дел ОАЭ призвал такие страны, как Соединенные Штаты, Франция, Германия и Британия, следить за любыми соглашениями, достигнутыми с Катаром, для недопущения сотрудничества государства с джихадистами.
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