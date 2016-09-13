20.06 07:17 MIGnews.com

“Большая лотерея”: более половины льготников в первые 2 дня

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В ночь на воскресенье, 18 июня, стартовала запись на “Большую лотерею” программы жилья по льготным ценам “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”). Менее чем за два дня почти половина имеющих право на льготу записались на розыгрыши. По состоянию на 14:15 19 июня количество записавшихся составило 21.887 семей из 46.000, имеющих право на льготу.Наиболее популярными городами стали Ришон ле-Цион, Герцлия, Модиин, Бейт-Шемеш и Рош а-Аин. Во всех городах, участвующих в розыгрыше, количество записавшихся больше количества представленных квартир, однако шансы на выигрыш остаются весьма высокими. Записалось также много местных жителей: как известно, местные жители имеют определенное преимущество, и для них выделено некоторое количество квартир в каждом из проектов.В “Большой лотерее” имеют право участвовать представители первой группы записавшихся на программу “Мехир ле-Миштакен” - “сидра “Алеф” - те, кто подал заявку на получение удостоверения льготника от министерства строительства до 13.09.2016 года и записался на программу в числе первых 60.000 человек. Многие из этих людей уже участвовали в розыгрышах и не выиграли. “Большая лотерея” многократно увеличивает их шансы. В настоящий момент осталось около 45 тысяч льготников первого порядка, не реализовавших еще свое право на льготное жилье. После нынешнего розыгрыша таковых останется лишь 30 тысяч. В Бейт-Шемеше, единственном из 24 городов “Большой лотереи”, имеют право участвовать и представители второй группы - “сидра “Бет”.В министерстве финансов отмечают, что уже в первые часы записи в списки внесли себя свыше 10 тысяч человек. Вместе с тем, подчеркивается, что записаться можно вплоть до закрытия записи 9 июля - ранняя запись не дает преимущества в розыгрыше.Отмечается также, что данные, представленные в таблице, были актуальны на момент подготовки сообщения в министерстве финансов: каждый час записываются несколько сотен человек. Раз в неделю министерство строительство будет публиковать сводки о ходе записи на “Большую лотерею” программы “Мехир ле-Миштакен” по всем населенным пунктам.