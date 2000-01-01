19.06 07:16 MIGnews.com

"Желание ХАМАСа приписать себе теракт настораживает"

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Министр Исраэль Кац выразил соболезнования семье Хадас Малка, военнослужащей пограничной охраны (МАГАВ), которая погибла в результате теракта в Иерусалиме.Министр заявил, что обеспокоен сложившейся ситуацией."Спецслужбы Израиля во главе с Общей службой безопасности (ШАБАК), работу которых я координирую как министр по делам разведки, беспрестанно работают над предотвращением терактов в Иудее, Самарии и в Иерусалиме. Их действия также направлены на предупреждение террора одиночек и против организованного терроризма, за которым стоит ХАМАС в Газе.Цель основной части принимаемых мер – создание фактора сдерживания. Поэтому нас настораживает настойчивое желание ХАМАС взять на себя ответственность за теракт в Иерусалиме. Это свидетельствует о том, что израильские методы сдерживания постепенно теряют свою эффективность.Позиция Израиля по отношению к Газе должна быть более четкой как на гражданском уровне, так и в сфере безопасности. На сегодняшний день министерство обороны Израиля ежедневно поставляет ХАМАСу в сектор тысячу грузовых машин с товарами, часть которых идет на строительство тоннелей, а также на создание оружия. Туда же поставляется вода, топливо, электричество. Известно, что ХАМАС воспринимает это как нечто само собой разумеющееся, и не видит какой-либо необходимости отдавать Израилю что-то взамен. Не думаю, что США могли бы делать что-то подобное для ИГИЛ в Мосуле. Это ослабляет элемент сдерживания, и также является упущением с моральной точки зрения. Как можно продолжать обеспечивать ХАМАС в Газе всем необходимым, когда он готовится к атаке на Израиль и когда в его руках тела двух наших солдат, которых он не хочет вернуть их семьям?Кроме того, если можно ужесточить условия из-за требований Абу-Мазена, почему нельзя это сделать по просьбе семей Орон и Шауль, используя это как возможный инструмент для возвращения тел их сыновей?Предлагаемая мной программа по отмежеванию от Газы позволит на гражданском уровне прекратить всякую связь между Израилем и Газой. Им предоставляется связь с миром, при этом Израиль сможет сосредоточиться исключительно на вопросах безопасности. Реализация данного плана будет идти в условиях международного финансирования.В случае напряженности в сфере безопасности и для предотвращения контрабанды оружия, связь острова с миром может быть заблокирована путем поднятия разводного моста. Для слежения за общественным порядком на острове предполагается присутствие инспекторов. Только у Израиля будет право обеспечивать безопасность в море и на территории порта.Чтобы победить террор, Израилю нужна новая долгосрочная стратегия. Факты говорят о том, что существующий ныне формат сдерживания недостаточен. Создание искусственного острова должно стать частью стратегии окончательного отделения от Газы. Поэтому данная идея заслуживает тщательного рассмотрения. Я считаю что остров - это важное, хотя и промежуточное решение. Это реальный ответ на существующую проблему. Социально-экономические и инфраструктурные проблемы Газы должны перестать быть бременем для Израиля".