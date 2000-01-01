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flickr 19.06 21:51   MIGnews.com

Катар отказывается от переговоров до снятия блокады

Катар не будет вести переговоры со своими соседями о разрешении дипломатического спора в Персидском заливе, если только они не снимут санкции, которые ввели 2 недели назад, как заявил министр иностранных дел изолированного государства.

Объединенные Арабские Эмираты, которые вместе с Саудовской Аравией, Египтом и Бахрейном навязали меры по изоляции Катара, заявили, что санкции могут продолжаться годами, если Доха не примет требования, которые арабские державы планируют раскрыть в ближайшие дни.

Катар отрицает обвинения соседей в том, что он финансирует терроризм, разжигает региональную нестабильность или поддерживает вражеский Иран. Дипломатический спор раскрыл трения между некоторыми из основных союзников США на Ближнем Востоке, а президент Дональд Трамп поддержал жесткие меры против Катара, даже когда его Госдепартамент и Министерство обороны стремились оставаться нейтральными.

В понедельник, 19 июня, Катар провел военные игры с турецкими войсками, продемонстрировав один из немногих оставшихся сильных союзов после 2 недель беспрецедентной изоляции.

Катар не будет вести переговоры со своими соседями, пока он сталкивается с "блокадой", как подчеркнул министр иностранных дел шейх Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тани.

"Им нужно снять блокаду, чтобы начать переговоры", - сказал он журналистам.

Аль-Тани сделал данное заявление после того, как министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш призвал такие страны, как Соединенные Штаты, Франция, Германия и Британия, следить за любыми соглашениями, достигнутыми с Катаром, для недопущения сотрудничества государства с джихадистами.
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