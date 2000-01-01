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flickr 20.06 05:46   MIGnews.com

Алжир отправляет гуманитарный конвой в сектор Газа

Сообщество мусульманских ученых Алжира запустило работу службы помощи сектору Газа в воскресенье, 18 июня, как сообщает информационное агентство Anadolu.

Гуманитарная помощь будет разгружена в египетском Эль-Арише, прежде чем отправиться на КПП в Рафах.

По словам члена ассоциации Тихами Майори, это 4 подобный конвой, который крупнейшая независимая организация алжирских ученых отправила в Газу. Он отметил, что подготовка ведется уже 2 года, но группа " получила зеленый свет от египетских властей только 2 недели назад".

По словам Майори, на корабле находится медицинская помощь, бытовая техника и школьные комплекты, подаренные жителями Алжира.

Делегация отправится в Египет, чтобы получить судно в Эль-Арише и контролировать его разгрузку и передачу помощи на осажденную территорию.
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