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Сирийские мятежники: без Израиля мы бы не выжили 19.06 10:31   MIGnews.com

Сирийские мятежники: без Израиля мы бы не выжили

Wall Street Journal опубликовал материал описывающий, как Израиль оказывает помощь мятежникам в южной Сирии близ границы.

Согласно репортажу издания, Израиль передает мятежникам наличные деньги, продовольствие, горючее и медицинское оборудование. Целью этой секретной операции является создание буферной зоны, контролируемой дружественными Израилю силами.

Материалы репортажа основываются на интервью с пятью мятежниками, которые сообщают о том, что их фракция находится в постоянном контакте с ЦАХАЛем. Среди прочего, Израиль передает большие суммы наличных командирам мятежников, из которых они платят жалованье боевикам, и покупают оружие и боеприпасы.

С 2013 года Израиль оказал помощь 3000 раненым сирийцам, многие из которых - мятежники, а также предоставил гуманитарную помощь жителям приграничной полосы - продовольствие и одежду в зимние месяцы.

Израиль называет свою операцию на Голанах “политикой добрососедства”, говорит израильский журналист Эхуд Яари. По его словам, политика начала формулироваться при бывшем министре обороны Моше Яалоне.

В прошлом году Израиль якобы даже сформировал и теперь поддерживает собственную группу мятежников в приграничной зоне - “Лива Фурсан аль-Джулан (Бригада Рыцарей Голан). Подробнее об этом можно прочитать в материале "Плацдарм на Голанах: незаметная кампания Израиля".

Пресс-представитель группировки, Моатасем аль-Джулани заявил в интервью Wall Street Journal: “Израиль героически стоит на нашей стороне. Мы бы не выжили без поддержки Израиля”.

Абу Сухайиб, глава группировки, говорит, что первые контакты с Израилем состялись в 2013 году, после рейда режима, когда раненые мятежники обратились к Израилю за помощью. Один из боевиков другой группировки, Лива Усуд ар-Рахман, утверждает, что “большинство людей хотят сотрудничать с Израилем”.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу многократно заявлял, что Израиль "активно работает" над тем, чтобы предотвратить передачу соверменных вооружений "Хизбалле" через Сирию, и против наращивания возможностей "Хизбаллы" на сирийской стороне Голанских высот.

Комментируя публикацию в Wall Street Journal ЦАХАЛ заявил: “Израиль делает все для обеспечения безопасности своих границ и предотвращения создания террористических ячеек и размещения враждебных сил вдоль границы...в дополнение к этому Израиль предоставляет гуманитарную помощь сирийцам, проживающим в данном районе”.

По информации журнала, около 1000 сирийских боевиков - члены пяти фракций мятежников получают постоянную помощь от Израиля. Израиль также осуществляет масштабную операцию по оказанию гуманитарной помощи жителям нескольких десятков приграничных деревень.
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