Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Нетаниягу поблагодарил сына Трампа за разоблачение BBC 19.06 08:21   MIGnews.com

Нетаниягу поблагодарил сына Трампа за разоблачение BBC

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил сына президента США Дональда Трампа за его четко выраженную позицию неприязни “фейк ньюс”, распространяемых мейнстримными медиа на Западе.

BBC озаглавила материал о кровавой террористической атаке в Иерусалиме 16 июня Three Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem – "Три палестинца убиты после смертоносной атаки в Иерусалиме".

Сын президента США Дональд Трамп младший на своей странице в Twitter он написал:

"Вы имели в виду, после того, как они зарезали сотрудницу полиции, верно? А то это очень похоже на вранье".

В итоге BBC изменили заголовок на "Убийство сотрудницы полиции".

Нетаниягу, в комментарии к твиту Доальда Трампа -младшего написал: “Спасибо Вам за то, что стоите на стороне Израиля и правды”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:10
Американский F-18 сбил самолет ВВС Сирии
09:01
Премьер с женой посетили семью убитой террористом Адас Малка
08:46
Садик Хан: совершен ужасный теракт против невинных мусульман
07:23
Инцидент у лондонской мечети: один убитый, 8 раненых
07:17
Улицу Султан Сулейман требуют переименовать в Адас Малка
07:16
"Желание ХАМАСа приписать себе теракт настораживает"
07:03
Иран обстрелял баллистическими ракетами восточную Сирию
06:43
Выборы во Франции: триумф Макрона, провал Ле Пен
04:34
Превышение максимальной стоимости продленки - штраф 50 000
04:30
NASA показала гуманоида, который покорит Марс
03:12
Кэти Перри вошла в историю интернета
02:30
Гражданина США похитили в Кабуле
01:15
Диетологи составили рейтинг самой полезной еды в мире
23:33
СМИ: Бейонсе во второй раз стала мамой
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus