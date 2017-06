19.06 08:21 MIGnews.com

Нетаниягу поблагодарил сына Трампа за разоблачение BBC

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил сына президента США Дональда Трампа за его четко выраженную позицию неприязни “фейк ньюс”, распространяемых мейнстримными медиа на Западе.BBC озаглавила материал о кровавой террористической атаке в Иерусалиме 16 июня Three Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem – "Три палестинца убиты после смертоносной атаки в Иерусалиме".Сын президента США Дональд Трамп младший на своей странице в Twitter он написал:"Вы имели в виду, после того, как они зарезали сотрудницу полиции, верно? А то это очень похоже на вранье".В итоге BBC изменили заголовок на "Убийство сотрудницы полиции".Нетаниягу, в комментарии к твиту Доальда Трампа -младшего написал: “Спасибо Вам за то, что стоите на стороне Израиля и правды”.