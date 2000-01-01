Нетаниягу поблагодарил сына Трампа за разоблачение BBC
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил сына президента США Дональда Трампа за его четко выраженную позицию неприязни “фейк ньюс”, распространяемых мейнстримными медиа на Западе.
BBC озаглавила материал о кровавой террористической атаке в Иерусалиме 16 июня Three Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem – "Три палестинца убиты после смертоносной атаки в Иерусалиме".
Сын президента США Дональд Трамп младший на своей странице в Twitter он написал:
"Вы имели в виду, после того, как они зарезали сотрудницу полиции, верно? А то это очень похоже на вранье".
В итоге BBC изменили заголовок на "Убийство сотрудницы полиции".
Нетаниягу, в комментарии к твиту Доальда Трампа -младшего написал: “Спасибо Вам за то, что стоите на стороне Израиля и правды”.