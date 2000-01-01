19.06 09:01 MIGnews.com

Премьер с женой посетили семью убитой террористом Адас Малка

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой посетили 18 июня семью прапорщика Адас Малки, убитой в результате нападения у Шхемских ворот в пятницу вечером. Родители Адас рассказали премьер-министру и его жене о службе их дочери, о ее решимости служить именно в пограничной полиции.Премьер-министр Нетаниягу:"Мы увидели прекрасную, очень красивую семью, испытывающую глубокую любовь к стране и государству. Эти вещи настолько очевидны, когда мы говорим о жизни Адас, и сразу понятно, в какой атмосфере она выросла, какие ценности ей привили дома. Она – ребенок всей нации, наша общая героиня.Одна вещь запала мне в душу, и я уверен, в душу моей супруги и каждого, кто был здесь сегодня, - это слова Адас, переданные ее отцом Давидом: "Вы должны понимать: если нас там нет, у нас нет столицы". А я скажу: без такой молодежи у нас нет страны. Я склоняю голову и отдаю честь тебе, Адас, наша героиня".Супруга премьер-министра Сара Нетаниягу:"Эта девушка – лидер, красивая, талантливая, видно, что она была особенной. Все мы, я думаю, все матери и отцы в нашей стране, вся страна обнимает родителей Адас, ее братьев и сестер. Поистине замечательная семья, и мне каждый раз так грустно узнавать наших героинь и героев, когда уже слишком поздно.Я сказала родителям, что им повезло с дочерью. Я думаю, нам всем повезло, что у нас есть такая героиня, как Адас Малка, как Адар Коэн, о которой Адас написала пост больше года назад, не зная, что ее ждет похожая судьба. Это просто разрывает мое сердце, я думаю, что все мы без исключения сейчас вместе с семьей Малка, скорбим о нашей героине".