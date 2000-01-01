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В `Сионистском лагере` готовы к коалиции с арабами 19.06 09:39   MIGnews.com

В "Сионистском лагере" готовы к коалиции с арабами

Один из кандидатов в лидеры "Сионистского лагеря", оппозиционный член Кнессета Эрель Маргалит допускает создание парламентского большинства вместе с депутатами Объединенного арабского списка.

Так, в ходе воскресного интервью на канале i24news ему задали вопрос, готов ли он, в случае победы на праймериз, включить единственную партию израильских арабов в свою коалицию, а также наделить министерскими полномочиями депутатам наподобие Ханин Зоаби.



"Ханин Зоаби выбилась из этого уравнения. Так же, как и Базель Гаттас ... (но) Я буду сидеть с ними. Да. Я сяду с Дов Ханин, я сяду с Айманом Удой … Айман Уда является лидером партии, он представляет арабских депутатов, которые хотят быть частью...", - ответил он.

Юрист Симха Ротман перебил его: "У вас нет препирательств с Айманом Удой, но есть с (Нетаниягу)? ... Вы верите ему больше, чем Нетаниягу? Вы объединитесь с ним, но не с Биби?"

"Я не позволю им ничего возглавлять", - обещал Маргалит.

Стоит отметить, что подобные заявления выбиваются из ставших привычными для "Аводы" обещаний не входить в одну коалицию с арабами.

В ходе интервью Маргалит также призвал "понять, что палестинцы наши партнеры по мирному регулированию".




"Сейчас формируется мнение, будто палестинцы наши злейшие враги. Нет! ISIS и фундаменталисты на Ближнем Востоке враги куда опаснее. Мы должны противостоять экстремистам совместно с другими государствами – Египтом, Иорданией, Арабской лигой и палестинцами", - сказал политик ведущему Ами Кауфману.
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