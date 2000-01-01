19.07 10:51 MIGnews.com

Сын Асада рассказал о войне в Сирии

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Сын президента Сирии Башара Асада Хафез рассказал в интервью бразильской газете O Globo о войне, которая происходит на его родине.Отметим, что сын сирийского лидера приехал в Рио-де-Жанейро для участия в математической олимпиаде.По мнению сына президента Сирии, власти страны и народ едины в борьбе с захватчиками, которые заняли их территорию."Я гражданин Сирии, такой же, как и другие. Я живу и вижу весь ужас того, что происходит в нашей стране. Это не гражданская война, она захватническая. Это война против народа. Народ и правительство едины в борьбе с захватчиками, которые заняли страну", – рассказал Хафез.Сын президента САР сообщил, что всегда жил как обычный ребенок и не собирается покидать Сирию."Я знаю, что за человек мой отец. Люди говорят много всего о нем, как о президенте. Многие слепы. Но это не отражает действительность", – ответил Хафез Асад на вопрос, что он чувствует, когда его отца называют диктатором.