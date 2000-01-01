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Евреям запретили доступ на Храмовую Гору 19.07 12:14   MIGnews.com

Евреям запретили доступ на Храмовую Гору

Полиция запретила доступ евреев на Храмовую Гору.

Евреи нарушили запрет и пронесли на Гору священные книги и пытались молиться с ними. После того, как первые нарушители проигнорировали сделанные им замечания, доступ на Гору был закрыт.

Полиция заявила: “Мы продолжаем проверки и контроль на Храмовой Горе. Мы продолжаем поддерживать общественный порядок, и мы не позволим никому нарушать закон”.

Одновременно, ФАТХ объявил 19 июля “Днем Гнева” в восточной части Иерусалима и территориях.
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