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19.07 12:29   MIGnews.com

ЦАХАЛ показал клипы с шпионами "Хизбаллы" на границе

Во вторник пресс-служба ЦАХАЛа распространила два видеоролика, в которых засняты люди "Хизбаллы" возле ливанской границы.

По словам представителя пресс-службы, их активность нарушает запрет резолюции ООН на присутствие боевиков Хизбаллы в данном районе.

Первый фильм показывает форпост, связанный с ливанской неправительственной организацией Green Without Borders. Эта организация якобы создана для содействия сельскому хозяйству. Но, согласно данным СМИ, они собирают информацию против Израиля с помощью боевиков "Хизбаллы".





Во втором фильме показаны фотографии более 30 активистов "Хизбаллы". По словам армии Израиля, они патрулируют на юге Ливана у границы с Израилем. ЦАХАЛ идентифицировал лиц, фигурирующих в фильме в качестве членов Хизбаллы на основании анализа их страничек в фейсбуке.

Фильмы сняты перед встречей, которая состоится в четверг в Совете Безопасности ООН по вопросу об исполнении резолюции ООН 1701.

Известно, что в прошлом месяце ЦАХАЛ предъявили документально-подтвержденные доказательства того, что "Хизбалла" использовали Green Without Borders.

Генерал-майор ЦАХАЛа Йоэль Стрик заявил, что "Иран пытается проникнуть в Ливан и Сирию, чтобы построить там обширную террористическую инфраструктуру". Военачальник добавил, что "Хизбалла" нарушает запрет резолюции 1701 и ее военное присутствие там продолжается".
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