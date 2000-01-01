20.07 05:17 MIGnews.com

Израиль поможет Аргентине посадить миллион деревьев

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На днях в Израиль с недельным визитом прибыл министр охраны окружающей среды Аргентины, раввин Серхио Бергман. В рамках программы визита раввин Бергман провел ряд встреч с представителями Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль, в ходе которых было принято решение о совместном проекте – посадке миллиона деревьев в Аргентине.Министр Бергман заявил, что будет продвигать идею подписания меморандума о сотрудничестве с ЕНФ-ККЛ во многих областях, включая озеленение и экологическое образование для школьников.Министр охраны окружающей среды Аргентины дал высокую оценку доступности большинства объектов ЕНФ-ККЛ для людей с ограниченными возможностями. Гостя познакомили с биосферной концепцией построения современных заповедников и парков, а также показали проект «Биофильтр» по сбору и очистке сточных вод в городской черте.Раввин Бергман также посадил дерево в парке Яд-Кеннеди вместе с председателем ЕНФ-ККЛ Дани Атаром. Обращаясь к гостю, Дани Атар выразил благодарность за дружбу и добрую волю по отношению к Израилю и ЕНФ-ККЛ. «ЕНФ-ККЛ гордится возможностью развивать сотрудничество с министерством охраны окружающей среды Аргентины, - отметил он. – Мы рады поделиться с вами знаниями и опытом в области экологии, сельского хозяйства и лесоводства, накопленными за 115 лет существования нашего фонда. Наша задача наполнить рамки нашего сотрудничества содержанием, и мы поможем нашим аргентинским друзьям реализовать наши знания и технологии на практике».Серхио Бергман, со своей стороны, заявил: «Охранять природу – значит охранять жизнь. Нет лучшего примера того, что мы называем «тикун олам» - исправление мира, чем охрана природы и качества жизни. Дерево символизирует корни, которые уходят глубоко в почву, оно дает плоды, которые мы когда-нибудь вкусим вместе».Серхио Бергман посетил Кармельские леса и парк Рамот-Менаше, где получил разъяснения по поводу восстановления лесных массивов после пожаров. Он посетил биосферный заповедник в районе Нахаль-Шофет.Серхио Бергман – первый в истории Аргентины еврей, назначенный на министерский пост. Он считается особо приближенным к президенту Аргентины Маурисио Макри. Он является основателем «Фондасион Юдаика» - еврейского фонда Аргентины, который занимается сохранением синагог, исторических еврейских объектов и еврейским образованием. Бергман – автор шести книг как религиозного, так и светского характера.