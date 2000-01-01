19.07 13:08 MIGnews.com

Нетаниягу: То, что делает Европа - безумие

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на закрытой встрече лидеров Вишеградской группы подверг резкой критике политику Европейского Союза.В состав Вишеградской группы входят Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. правительства этих государств противятся политики неограниченного приема мигрантов, проводимой руководством Европейского Союза.Премьер не знал, что его слова записывают.Нетаниягу сказал: “Европа должна решить для себя, чего она хочет - жить и процветать или сгинуть и погибнуть. Европейский Союз - единственный орган, который ставит сотрудничество с Израилем в зависимость от политических условий...Никто этого не делает, это безумие, это противоречит европейским интересам, не подрывайте единственное государство в регионе, которому небезразличны интересы Европы. Подрывая безопасность Израиля, Европа подрывает собственную безопасность”.Нетаниягу заявил, что ВВС ЦАХАЛа десятки раз атаковали колонны с оружием для “Хизбаллы” в Сирии.Премьер сказал: “Я говорил с Путиным, я предупредил - мы видим колонну “Хизбаллы” - мы наносим по ней удар. Мы сделали это десятки, десятки раз”.Нетаниягу подчеркнул важность действий США в регионе, из-за того, что теперь американцы “заняли более сильную позицию в отношении Ирана” и приветствовал возобновление американского военного присутствия в регионе. Нетаниягу сказал: “Мы согласны с тем, что делается в отношении Да’аш, но не согласны с тем, что делается в отношении Ирана”.