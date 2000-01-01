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Израиль: женщины начнут платить алименты | Фото: Thinkstock19.07 15:08   MIGnews.com

Израиль: женщины начнут платить алименты

БАГАЦ принял решение о том, что в случае развода и установления совместной опеки над детьми оба родителя будут платить алименты на их содержание.

Алименты будут выплачиваться на содержание детей в возрасте 6-15 лет, в соответствии с экономическими возможностями родителей.

В Израиле в случае установления совместной опеки алименты платил только мужчина - даже в случае, когда доходы женщины были выше, чем у него.

Решение вынесено комитетом из семи судей по петиции двух разведенных отцов.

Судьи пришли к выводу о том, что существующая практика противоречит принципу равенства полов и наносит ущерб детям и отцам.

Адвокат Амир, представлявший интересы отцов, приветствовал решение суда: “Это - самое важное судебное решение десятилетия, не только в сфере семейного права, но и в общей юридической практике”.
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