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19.07 14:03   MIGnews.com

МИД Ирана: США угрожают безопасности Ближнего Востока

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что реальная угроза безопасности Ближнего Востока исходит от вмешательства Соединенных Штатов.

Как передает "Политика Сегодня", по его словам, США дестабилизируют регион и подрывают не только безопасность, но и развитие Ближнего Востока.

Вашингтон внес 18 организаций и физических лиц в санкционный список по ракетной программе иранского государства.

Тегеран осудил решение Вашингтона и сообщил, что республика введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

Бахрам Касеми отметил, что военные программы Ирана предназначены для обороны, а не угрозы другим странам.
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