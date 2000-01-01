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Рухани угрожает ответить Америке на санкции | Фото: GovernmentZA/Flickr19.07 16:28   MIGnews.com

Рухани угрожает ответить Америке на санкции

Тегеран "отреагирует соответствующим образом" на новые санкции США, но, несмотря ни на что, по-прежнему привержен своему ядерному соглашению с мировыми державами, заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

"Исламская Республика Иран всегда будет придерживаться своих международных обязательств", - цитирует его AFP.

В то же время, если США "под любым предлогом настаивают на введении новых санкций ... великий народ Ирана отреагирует соответствующим образом", добавил Рухани.

"Мы не простим нарушение американцами их обязательств и будем им противостоять", - сказал иранский президент на заседании правительства 19 июля.

Напомним, что 18 июля власти США расширили свои санкции в отношении 18 организаций и физических лиц из Ирана, связанных с ракетной программой ИРИ. В ответ на это Рухани напомнил о том, что Иран тоже вводил санкции против "американских граждан и организаций, которые действовали против иранского народа и других мусульманских народов в регионе", и обвинил Вашингтон в "двуличности".

"С одной стороны, они посылают в Конгресс доклады, подтверждающие то, что Иран полностью придерживается условий ядерной сделки. Но с другой, они ищут противоречащие логике, а также духу и тексту (соглашения – ред.), оправдания для новых санкций", - заявил Рухани.

Он обвинил своего американского коллегу Дональда Трампа в нарушении международных договоров с Кубой, Северной Кореей и в отношении изменении климата, которые были достигнуты его предшественником Бараком Обамой. Администрация Трампа подталкивает Иран "отказаться от своих обязательств", сказал Хасан Рухани, выразив уверенность в том, что США "обеспокоены улучшением экономических отношений Ирана с Азией и Европой".

"Мы рады, что до сих пор "5+1" решительно защищали ядерную сделку", - резюмировал президент.
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