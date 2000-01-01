19.07 16:28 MIGnews.com

Рухани угрожает ответить Америке на санкции

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Тегеран "отреагирует соответствующим образом" на новые санкции США, но, несмотря ни на что, по-прежнему привержен своему ядерному соглашению с мировыми державами, заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани."Исламская Республика Иран всегда будет придерживаться своих международных обязательств", - цитирует его AFP.В то же время, если США "под любым предлогом настаивают на введении новых санкций ... великий народ Ирана отреагирует соответствующим образом", добавил Рухани."Мы не простим нарушение американцами их обязательств и будем им противостоять", - сказал иранский президент на заседании правительства 19 июля.Напомним, что 18 июля власти США расширили свои санкции в отношении 18 организаций и физических лиц из Ирана, связанных с ракетной программой ИРИ. В ответ на это Рухани напомнил о том, что Иран тоже вводил санкции против "американских граждан и организаций, которые действовали против иранского народа и других мусульманских народов в регионе", и обвинил Вашингтон в "двуличности"."С одной стороны, они посылают в Конгресс доклады, подтверждающие то, что Иран полностью придерживается условий ядерной сделки. Но с другой, они ищут противоречащие логике, а также духу и тексту (соглашения – ред.), оправдания для новых санкций", - заявил Рухани.Он обвинил своего американского коллегу Дональда Трампа в нарушении международных договоров с Кубой, Северной Кореей и в отношении изменении климата, которые были достигнуты его предшественником Бараком Обамой. Администрация Трампа подталкивает Иран "отказаться от своих обязательств", сказал Хасан Рухани, выразив уверенность в том, что США "обеспокоены улучшением экономических отношений Ирана с Азией и Европой"."Мы рады, что до сих пор "5+1" решительно защищали ядерную сделку", - резюмировал президент.