Рухани угрожает ответить Америке на санкции

Тегеран "отреагирует соответствующим образом" на новые санкции США, но, несмотря ни на что, по-прежнему привержен своему ядерному соглашению с мировыми державами, заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.
"Исламская Республика Иран всегда будет придерживаться своих международных обязательств", - цитирует его AFP.
В то же время, если США "под любым предлогом настаивают на введении новых санкций ... великий народ Ирана отреагирует соответствующим образом", добавил Рухани.
"Мы не простим нарушение американцами их обязательств и будем им противостоять", - сказал иранский президент на заседании правительства 19 июля.
Напомним, что 18 июля власти США расширили свои санкции в отношении 18 организаций и физических лиц из Ирана, связанных с ракетной программой ИРИ. В ответ на это Рухани напомнил о том, что Иран тоже вводил санкции против "американских граждан и организаций, которые действовали против иранского народа и других мусульманских народов в регионе", и обвинил Вашингтон в "двуличности".
"С одной стороны, они посылают в Конгресс доклады, подтверждающие то, что Иран полностью придерживается условий ядерной сделки. Но с другой, они ищут противоречащие логике, а также духу и тексту (соглашения – ред.), оправдания для новых санкций", - заявил Рухани.
Он обвинил своего американского коллегу Дональда Трампа в нарушении международных договоров с Кубой, Северной Кореей и в отношении изменении климата, которые были достигнуты его предшественником Бараком Обамой. Администрация Трампа подталкивает Иран "отказаться от своих обязательств", сказал Хасан Рухани, выразив уверенность в том, что США "обеспокоены улучшением экономических отношений Ирана с Азией и Европой".
"Мы рады, что до сих пор "5+1" решительно защищали ядерную сделку", - резюмировал президент.