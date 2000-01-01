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Виктор Орбан: не сотрудничая с Израилем, ЕС сам себе вредит | Фото: Хаим Цах, GPO19.07 19:23   MIGnews.com

Виктор Орбан: не сотрудничая с Израилем, ЕС сам себе вредит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз улучшить свои отношения с Израилем, заявив, что нынешняя политика Брюсселя в отношении Иерусалима бессмысленна и вредит его собственным интересам.

На совместном выступлении с премьерами других стран "Вышеградской четверки" – Бохуслава Соботки (Чехия), Беаты Шидло (Польша) и Роберта Фицо (Словакии) – а со своим израильским коллегой Биньямином Нетаниягу Орбан назвал Еврейское государство оплотом против радикального ислама и защитой европейского континента от массовых волн миграции с Ближнего Востока.

"Мы должны вновь выразить наше признание тому, что Израиль делает для безопасности Европы. В будущем мы будем способствовать улучшению сотрудничества между Европейским союзом и Израилем. Если Европа не сотрудничает с Израилем, она сама себя карает, что абсолютно бессмысленно. Поэтому в скором будущем мы предложим вернуть сотрудничество между Израилем и ЕС в область здравого смысла", - сказал Орбан на встрече "Вышеградской группы", которая проходила в будапештском концертном зале "Вигадо" 19 июля.

Данное заявление было им сделано спустя пару часов после закрытой встречи пятерки, на которой Нетаниягу раскритиковал "безумную" политику Евросоюза в отношении Израиля.
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