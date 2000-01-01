19.07 21:32 MIGnews.com

Яир Лапид: ограничить количество каденций премьера-министра!

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил сегодня на пленарном заседании Кнессета, на котором обсуждалось принятие поправки к основному закону, цель которой - ограничение количества каденций подряд на посту премьер-министра. Поправка, инициированная фракцией "Еш Атид", была отклонена большинством голосов."То, что премьер-министр не сделал в течение четырех каденций, он уже никогда не сделает. Закон об ограничении количества каденций – необходим. Власть нуждается в новых идеях и новых людях. Стоит время от времени отодвигать в сторону изжившие идеи и стремиться создавать что-то новое. Быть главой правительства Израиля – это самая тяжелая работа в мире. Нельзя править бесконечно. Подобное "долголетие" отрицательно сказывается и на принятии решений, и на благополучии всей страны. Пришло время изменить политическую систему. Должны быть границы. Максимум - каждые восемь лет старая власть должна уступать место новой. Несмотря на сопротивление нынешнего правительства, мы продолжим добиваться принятия этой поправки к закону", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.