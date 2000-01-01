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Закон о контроле над “продленками” принят в первом чтении | Фото: Хаим Месика20.07 04:12   MIGnews.com

Закон о контроле над “продленками” принят в первом чтении

Кнессет принял в первом чтении законопроект депутатов Ифат Шаша-Битон (“Кулану”) и Яакова Марги (“ШАС”) о контроле над ценами, качеством работы, количеством детей, квалификацией персонала и услугами в группах продленного дня (“цаароним”). За законопроект проголосовал 31 депутат, выступивших против не было.

Как известно, уже скоро Кнессет уходит на летние каникулы, и Ифат Шаша-Битон при поддержке министра финансов Моше Кахлона стремится провести закон к окончательному утверждению как можно скорее, чтобы он вступил в силу уже с нового учебного года.

Полномочия по определению правил для “продленок” законопроект передает министру образования. Он должен будет установить условия для открытия и работы группы продленного дня, максимальное количество детей в группе, базовый набор предоставляемых услуг, квалификацию работников. Министр образования, при согласии министра финансов и комиссии по вопросам образования, должен будет установить максимальную стоимость “продленки”.

В соответствии с законопроектом, владелец группы продленного дня, взимающий больше максимально разрешенной суммы, должен будет уплатить штраф в размере 10 тысяч шекелей. Несоблюдение других перечисленных в законе условий также будет наказываться штрафом. Владелец “продленки”, который откажется закрыть ее до исправления выявленных инспектором недочетов, будет обязан уплатить штраф в размере 25 тысяч шекелей.

Законопроект также регулирует контроль над питанием детей в группах продленного дня, обязывая администрацию публиковать ежедневное меню в начале каждого месяца. Регулируется и вопрос персонала: на работу в группу продленного дня не может быть принят человек, судимый за совершение преступлений на сексуальной почве или преступлений, связанных с насилием, а также человек, уличенный в поступках, которые могут нанести ущерб детям. Для выполнения всех уложений закона будет создан специальный инспекционный отдел в министерстве образования.

Закон будет распространяться на все группы продленного дня, получающие какую-или государственную поддержку, в том числе на те, которые не управляются напрямую органами местной власти. Закон о контроле над деятельностью “продленок” дополняет систему субсидирования групп продленного дня, введенную министром финансов Моше Кахлоном в рамках программы “Семья нетто”.
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