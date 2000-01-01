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19.07 06:52   MIGnews.com

Треть китайских рабочих будет депортирована из Израиля

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что около трети китайских строительных рабочих будет депортирована из Израиля до конца текущего месяца.

Речь идет примерно о тысяче человек. Депортация вызвана бюрократической неразберихой, связанной с планами завоза новых китайских рабочих.

Эльдад Ницан, глава Форума Профсоюзов утверждает, что депортация китайцев может привести к задержке осуществления строительных проектов по всей территории страны.
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