19.07 06:52 MIGnews.com
Треть китайских рабочих будет депортирована из Израиля
Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что около трети китайских строительных рабочих будет депортирована из Израиля до конца текущего месяца.
Речь идет примерно о тысяче человек. Депортация вызвана бюрократической неразберихой, связанной с планами завоза новых китайских рабочих.
Эльдад Ницан, глава Форума Профсоюзов утверждает, что депортация китайцев может привести к задержке осуществления строительных проектов по всей территории страны.
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