19.07 08:16 MIGnews.com

Гидеон Саар предложил Нетаниягу сделку

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший министр внутренних дел Гидеон Саар, недавно вернувшийся в политическую жизнь предложил премьер-министру Биньямину Нетаниягу сделку.Портал NRG сообщает, что Саар якобы предложил Нетаниягу назначить его членом кабинета. В обмен на это Саар не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера Ликуда.Нетаниягу якобы отказал, и Саар выдвинул следующее предложение, согласно которому его назначат на любой министерский пост, а он обещает н выдвигаться на двух ближайших праймериз. Нетаниягу якобы еще не ответил на второе предложение.Сам Саар отрицает, что предлагал Нетаниягу подобную сделку.