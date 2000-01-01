Гидеон Саар предложил Нетаниягу сделку

Бывший министр внутренних дел Гидеон Саар, недавно вернувшийся в политическую жизнь предложил премьер-министру Биньямину Нетаниягу сделку.
Портал NRG сообщает, что Саар якобы предложил Нетаниягу назначить его членом кабинета. В обмен на это Саар не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера Ликуда.
Нетаниягу якобы отказал, и Саар выдвинул следующее предложение, согласно которому его назначат на любой министерский пост, а он обещает н выдвигаться на двух ближайших праймериз. Нетаниягу якобы еще не ответил на второе предложение.
Сам Саар отрицает, что предлагал Нетаниягу подобную сделку.