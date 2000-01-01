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19.07 08:16   MIGnews.com

Гидеон Саар предложил Нетаниягу сделку

Бывший министр внутренних дел Гидеон Саар, недавно вернувшийся в политическую жизнь предложил премьер-министру Биньямину Нетаниягу сделку.

Портал NRG сообщает, что Саар якобы предложил Нетаниягу назначить его членом кабинета. В обмен на это Саар не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера Ликуда.

Нетаниягу якобы отказал, и Саар выдвинул следующее предложение, согласно которому его назначат на любой министерский пост, а он обещает н выдвигаться на двух ближайших праймериз. Нетаниягу якобы еще не ответил на второе предложение.

Сам Саар отрицает, что предлагал Нетаниягу подобную сделку.
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