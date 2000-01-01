19.07 09:30 MIGnews.com

Нетаниягу чрезвычайно доволен визитом в Венгрию

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделали заявления на совместной пресс-конференции, прошедшей в здании парламента Венгрии.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:"Благодарю Вас, премьер-министр Орбан, за теплый прием, для меня большая честь быть первым премьер-министром Израиля, посетившим Венгрию с официальным визитом. Удивительно, что этого еще не произошло, и здорово быть здесь впервые.Когда я приезжаю в Венгрию, первое, о чем я думаю, - это то, что Венгрия во многом стала колыбелью современного сионизма, движения, которое привело к созданию современного еврейского государства, потому что наш современный «Моисей», Теодор Герцль, родился в Венгрии. Невозможно было бы представить сегодняшний Израиль, если бы не этот человек, родившийся в 1860 году, предвидевший возрождение еврейского государства, а также видевший большие проблемы, порожденные антисемитизмом. Он считал, что создание государства – это лучший выход для еврейского народа.Премьер-министр Орбан и я обсудили сотрудничество в таких областях, как кибербезопасность и безопасность, важные для обеих стран, и я убежден, что этот визит даст практические результаты.Я думаю, обе наших страны ждет большое будущее. Я знаю, что одних технологий недостаточно. Это необходимое, но не достаточное условие. Что вам нужно для развития экономики - это реформы, рыночные реформы. Мы обсуждали это много лет назад. С тех пор обе наших экономики выросли, и я думаю, что вместе мы сможем сделать еще больше, и это произойдет в результате этого визита.Мы также намерены углубить наши культурные связи, чтобы сблизить наши народы. Многие израильтяне приезжают сюда. Я приглашаю венгров посетить Израиль. У вас прекрасная страна. Думаю, мы должны ездить друг к другу в гости.Я также хотел бы поблагодарить Вас, премьер-министр, за поддержку Израиля на международной арене. Вы делаете это раз за разом. Мы ценим эту позицию не только за то, что она произраильская, но потому, что она стоит на стороне правды. Я считаю, что Эммануэль Макрон, которому я нанес визит два дня назад, сказал нечто очень важное. Он говорил о новом виде антисемитизма, который выражается как антисионизм, как де-легитимация одного-единственного еврейского государства. Венгрия относится к странам, выступающим против этой антиеврейской политики, и я приветствую это и выражаю признательность от имени моего правительства и от имени многих израильтян.Я также хочу сказать, что с нетерпением жду встречи с Вишеградской группой. Спасибо, что пригласили меня выступить на этом саммите, поскольку я верю, что у нас много общих интересов. По всем этим причинам я благодарю Вас за приглашение и с нетерпением жду этой встречи".