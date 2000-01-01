19.07 10:11 MIGnews.com

Скандал с подлодками. Новый поворот

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Полиция Израиля готовится расширить свое расследование по делу о подводных лодках, вызвав для допроса офицеров, служащих в настоящее время в ВМС.Израильский представитель немецкой судоверфи ThyssenKrupp Мики Ганор, подозреваемый во взяточничестве и отмывании денег, предоставил полиции дополнительную информацию о соглашениях по покупке оружия. Для того чтобы изучить новую информацию, расследование должно расширить круг подозреваемых и свидетелей. В данный момент военно-морские офицеры в отставке или те, кто недавно ушел с работы, должны быть вызваны для допроса. Часть из них будет допрошена.Согласно информации СМИ, подготовка ведется бригадным генералом Израиля Шароном Афеком. Генерала подключили для того, чтобы расширить расследование. Полиция может самостоятельно расследовать это дело, но при допросе офицеров информируются старшие офицеры, военный защитник, а также военная полиция. Как сообщается, некоторые офицеры уже встретились с адвокатами перед допросом.Во вторник полиция допросила генерал-майора Армии Обороны Израиля Амоса Гилада. На посту главы управления безопасности министерства обороны Гилад прослужил 13 лет и только недавно ушел в отставку. Он играл ведущую роль во всех сделках по приобретению оружия и в формировании мнения о воздействии этих сделок на регион. Допрос продолжался пять часов. Как представляется, показания Гилада будут касаться, в первую очередь, вопроса об отношении Израиля к продаже подводных лодок Египту. Сообщалось, что генерал-майор с бывшим министром обороны Моше Яалоном были противниками продажи более совершенной версии подлодок военно-морскому флоту Египта.Чиновник в совете национальной безопасности заявил, что подписание меморандума было перенесено на неопределенный срок. Причиной является пункт меморандума о действиях при обнаружении коррупции в сделке. Согласно этому пункту, если в сделке будет обнаружена коррупция, то она будет отменена. Во вторник кампания Thyssenkrupp отказалась обсуждать этот вопрос, так как считают, что это соглашение между Израилем и Германией.Сделка должна была быть осуществлена в течение ближайших 10 лет. Но, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что важно подписать соглашение в течение срока полномочий правительства.Сообщается, что Израиль хотел обеспечить подписание меморандума о взаимопонимании перед выборами в Германии в сентябре. Как известно, условия сделки уже утверждены и подписаны. К тому же Германия уже профинансировала третью часть стоимости подводных лодок. Церемония подписания должна была состояться на следующей неделе.Во вторник официальный представитель Совета национальной безопасности Израиля заявил, что подписание меморандума было отложено. Это заявление было сделано после опубликования информации в израильской газете "Едиот Ахронот" о том, что Германия отложила подписание соглашения на неопределенный срок.Тем временем, во вторник кампания Thyssenkrupp заявила, что не обнаружили никаких доказательств коррупции во время расследования контракта с продажи подводных лодок и морских патрульных кораблей.