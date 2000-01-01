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Ортодоксы требуют прекратить стройку железной дороги в шабат | Фото: Thinkstock19.08 10:31   MIGnews.com

Ортодоксы требуют прекратить стройку железной дороги в шабат

Ультраортодоксальные члены Кнессета призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу запретить работы по строительству железнодорожного полотна, начало которых было запланировано на этот шаббат.

В своем письме Йоав Бен Цур, Михаэль Малкиэли (оба ШАС), Исраэль Эйхлер и Ури Маклев (оба "Яадут а-Тора") парламентарии предупредили главу правительства о том, что среди его религиозных союзников растет разочарование.

"В этот и следующие шаббаты "Рекевет Исраэль" (Железные дороги Израиля – ред.) планирует провести инфраструктурные работы под эгидой министерства транспорта и при поддержке министерства труда в нарушение коалиционных соглашений и обещаний сохранить статус-кво и соблюдать Шаббат в общественном секторе.

Объявленная и согласованная политика правительства заключается в признании святости шаббат как высшей ценности и предотвращении становления шаббата обычным днем. Мы обращаемся к вам с уважением к вашей должности как рулевого, чтобы вы потребовали осуществления согласованной политики правительства. Вам необходимо указать полностью прекратить работу в шаббат.

Хотим прояснить, что мы ни при каких обстоятельствах не предоставим ни единого разрешения, которое бы оскверняло шаббат, как и на инфраструктурные работы и работы по техническому обслуживанию, которые как ожидается, вновь и вновь должны проводиться в шаббат под эгидой правительства. Это нарушает согласованную политику правительства, уничтожает святость шаббата и вредит фундаментальным основам еврейского народа", - написали депутаты-харедим.
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