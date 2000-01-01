19.08 21:29 MIGnews.com

Эрдоган: глава МИД Германии должен знать свое место

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля не читать Анкаре нотации и знать свое место.Об этом турецкий лидер заявил выступая перед народом в городе Денизли в субботу, 19 августа."Он ничего не понимает. Кто ты такой, что разговариваешь с президентом Турецкой Республики? Разговаривай с главой МИД Турции. Знай свое место, не надо читать нам нотации", — подчеркнул Эрдоган.Кроме того он также отметил, что "для него не имеет никакого значения, откроет ли Берлин для Турции свои двери или нет".По словам Эрдогана, Анкара "с радостью сближается с теми, кто открывает для нее двери". При этом он подчеркнул, что и "Турция в свою очередь открывает свои двери ".Ранее, 18 августа президент Турции обратился к этническим туркам, у которых немецкое гражданство, с призывом проголосовать против партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и "других врагов": Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и "зеленых".Данные комментарии Эрдогана резко раскритиковал глава МИД Германии Зигмар Габриэль. В свою очередь он призвал жителей "противостоять единственному в своем роде акту вмешательства в суверенитет страны".