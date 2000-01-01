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YouTube 19.08 21:29   MIGnews.com

Эрдоган: глава МИД Германии должен знать свое место

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля не читать Анкаре нотации и знать свое место.

Об этом турецкий лидер заявил выступая перед народом в городе Денизли в субботу, 19 августа.

"Он ничего не понимает. Кто ты такой, что разговариваешь с президентом Турецкой Республики? Разговаривай с главой МИД Турции. Знай свое место, не надо читать нам нотации", — подчеркнул Эрдоган.

Кроме того он также отметил, что "для него не имеет никакого значения, откроет ли Берлин для Турции свои двери или нет".

По словам Эрдогана, Анкара "с радостью сближается с теми, кто открывает для нее двери". При этом он подчеркнул, что и "Турция в свою очередь открывает свои двери ".

Ранее, 18 августа президент Турции обратился к этническим туркам, у которых немецкое гражданство, с призывом проголосовать против партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и "других врагов": Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и "зеленых".

Данные комментарии Эрдогана резко раскритиковал глава МИД Германии Зигмар Габриэль. В свою очередь он призвал жителей "противостоять единственному в своем роде акту вмешательства в суверенитет страны".
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