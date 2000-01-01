19.12 10:47 MIGnews.com

ПА запросила в ООН специальную сессию по статусу Иерусалима

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Палестина официально запросила проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по статусу Иерусалима, заседание состоится на этой неделе.Предполагается, что заседание состоится на этой неделе."Мы выразили желание провести встречу как можно скорее", — заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур по итогам краткой встречи с председателем Генассамблеи ООН Мирославом Лайчаком."Это будет означать, что Генеральная Ассамблея, не опасаясь вето, продемонстрирует отказ международного сообщества принимать одностороннюю позицию Америки, а также нарушения международного права и резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи", - отметил дипломат.Этот запрос был подан вскоре после того, как США заблокировали в СБ ООН проект резолюции по Иерусалиму, внесенный Египтом, использовав свое право вето. 14 из 15 членов СБ, обладающих правом голоса, поддержали формулировки, предложенные Каиром.По словам Мансура, на рассмотрение Генассамблеи ООН будет вынесен проект резолюции, который "будет почти таким же, как заблокированный". Но пока текст этого проекта резолюции не опубликован.Напомним, что в египетском проекте резолюции, вынесенном 18 декабря на рассмотрение СБ ООН, говорилось, что "любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалим, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены".В документе также содержался призыв ко всем государствам "воздерживаться от открытия дипломатических представительств в Священном городе Иерусалим".Ранее сообщалось, что США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Делегация из Вашингтона наложила вето на документ, который поддержали все остальные страны-члены СБ.