19.12 11:28 MIGnews.com

Telegram резко набрал популярность на фоне скандала

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На фоне конфликта с властями России популярность мессенждера Telegram резко возросла в период с мая по декабрь 2017 года. По состоянию на май 2017 года, за девять месяцев с появления мессенждера было зафиксировано 833,2 тысячи скачиваний, то уже к ноябрю эта цифра перескочила отметку в полтора миллиона и составила 1,682 миллиона скачиваний.Таким образом, согласно данным, предоставленным выше, с 1 мая по 1 декабря 2017 года число скачиваний резко выросло на 168%. В ноябре число активных пользователей перегнало скайп.Напомним, скандал с Telegram начался в мае, когда Павел Дуров отказал Роскомнадзору в требовании предоставить сведения о пользователях сервиса. В роскомнадзоре требование мотивировали сбором информации для борьбы с терроризмом. После отказа Дурова появилась вероятность того, что мессенджер будет заблокирован.