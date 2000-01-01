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Ави Габай гордится `сдержанностью` солдат Гивати 19.12 11:41   MIGnews.com

Ави Габай гордится "сдержанностью" солдат Гивати

Лидер Сионистского Лагеря Ави Габай прокомментировал шторм, разыгравшийся вокруг атаки палестинской девушки, надававшей пощечин офицеру и солдату бригады Гивати.

Габай заявил: “Я поддерживают наших солдат, проявивших сдержанность и самоконтроль в невозможной ситуации”.

Габай добавил: “Этот инцидент демонстрирует нам очень ясную, не политическую перспективу того, через что проходят наши дети и насколько важно добиться разделения между нами и палестинцами”.

Представители левого политического лагеря в Израиле единым хором воздают хвалу “гуманности” и “сдержанности” солдат.

В то же время, палестинская улица воспринимает этот инцидент совершенно иначе. В традиционной арабской культуре немыслимо, чтобы женщина подняла руку на мужчину - и ей ничего за это не было. Тот, кто не ответил, не считается “настоящим мужчиной”. В то же время, отсутствие реакции солдат, парадоксальным образом играет на пользу Израилю потому что каждый араб знает, как в подобном случае повел бы себя палестинский полицейский, египетский солдат или сирийский джихадист.
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