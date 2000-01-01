Новый законопроект депутата Кнессета Константина Развозова, подписанный всей фракцией "Еш Атид", впервые предлагает дать право каждому гражданину Израиля, репатриировавшемуся по закону о возвращении, изменить национальность в государственном реестре на "израильтянин".
Инициатива предполагает внесение поправки в закон о Переписи Населения, в котором впервые будет сказано: "Гражданин Израиля, согласно закону о Гражданстве от 1952-ого года, имеет право задекларировать себя как "израильтянин" по национальности в Управлении Записи населения и внести эти данные в госреестр".
Таким образом, каждый гражданин Израиля, получивший гражданство по закону о Возвращении, сможет выбрать, как его запишут в госреестр, в соответствии со своим личным самоопределением, и официально получить национальность "израильтянин" (ישראלי) вместо любой указанной ранее (прочерка или национальности, определенной по стране исхода) – не через суд, а в отделении министерства внутренних дел.
Инициатор законопроекта, депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид"), заявил: "Абсурд, что государство Израиль официально отказывается признать репатриантов израильтянами. Недопустимо, чтобы национальность гражданина, живущего в Израиле, отслужившего в ЦАХАЛе, выполняющего любой другой гражданский долг, определялась по стране исхода. Их связь с Израилем неоспорима и неотъемлема, и если они хотят официально указать национальность "израильтянин" вместо прочерка или страны исхода, у них должно быть базовое право сделать это по упрощенной процедуре".
В объяснительной записке к законопроекту сказано: "Законопроект призван положить конец социальному неравенству и дискриминации. У многих репатриантов из стран СНГ и СССР в графе о национальности стоит прочерк, или записано нечто, внесенное в соответствии со страной исхода. Ирония ситуации в том, что подавляющее большинство репатриантов были вынуждены отказаться от первого гражданства, чтобы получить израильское. Более того, их дети, переехавшие в страну в раннем детстве или даже родившиеся в Израиле, сформировали свою идентичность именно как израильтяне, и утеряли всякую связь со странами исхода. Это мало отличается от самоидентификации других граждан Израиля, национальность которых определена как "еврей" ".
Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")