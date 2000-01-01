19.12 16:15 MIGnews.com

Парк в Кирьят-Яме назовут в честь Трампа

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Власти израильского города Кирьят-Ям решили назвать новый парк в честь Дональда Трампа, после того, как 6 декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля. Об этом во вторник, 19 декабря сообщает TheTimes of Israel."Президент США совершил храбрый и беспрецедентный поступок, на который не решился ни один из его предшесвенников. Мы обязаны прославить его за это", — заявил мэр города Давид Эвен Цур.На проект Парка Дональда Трампа в Кирьят-Яме выделили 1,14 миллиона долларов. Он будет примыкать к научному парку в центре города. Мэр намерен пригласить американского президента на открытие парка, которое запланировано на апрель 2018 года.Он станет одним из крупнейших экологических и научных парков Израиля.