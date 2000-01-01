Путину передадут послание от Аббаса

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову передадут послание от председателя ПА Махмуда Аббаса, адресованное президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил советник Абу-Мазена по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.
"Послание нашего президента господину Путину будет передано господину Лаврову. Содержание послания заключается в следующем: мы стремимся к тому, чтобы США утратили монополию [на посредничество в палестино-израильском] мирном процессе, и очень хотим, чтобы Россия играла очень важную роль в ближневосточном урегулировании в будущем", - приводит информационное агентство ТАСС перевод слов Шаата.
Политик также сообщил о своих планах затронуть в ходе встречи с главой росийского МИДа Сергеем Лавровым созыв международной конференции по арабо-израильскому конфликту.
"Основной темой нашей встречи станут совместные шаги для созыва международной конференции с целью достичь мирного урегулирования [палестино-израильского конфликта] на основе международного права, резолюций Совбеза ООН и договоренностей, которых мы уже достигли с Израилем", - добавил Шаат.