19.12 14:47 MIGnews.com

Путину передадут послание от Аббаса

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Министру иностранных дел России Сергею Лаврову передадут послание от председателя ПА Махмуда Аббаса, адресованное президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил советник Абу-Мазена по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат."Послание нашего президента господину Путину будет передано господину Лаврову. Содержание послания заключается в следующем: мы стремимся к тому, чтобы США утратили монополию [на посредничество в палестино-израильском] мирном процессе, и очень хотим, чтобы Россия играла очень важную роль в ближневосточном урегулировании в будущем", - приводит информационное агентство ТАСС перевод слов Шаата.Политик также сообщил о своих планах затронуть в ходе встречи с главой росийского МИДа Сергеем Лавровым созыв международной конференции по арабо-израильскому конфликту."Основной темой нашей встречи станут совместные шаги для созыва международной конференции с целью достичь мирного урегулирования [палестино-израильского конфликта] на основе международного права, резолюций Совбеза ООН и договоренностей, которых мы уже достигли с Израилем", - добавил Шаат.