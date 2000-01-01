19.12 17:25 MIGnews.com

ФАТХ: некоторые страны отказались от саммита по Иерусалиму

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Некоторые арабские страны отказались от участия в чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник палестинского движения ФАТХ Мохаммед Штайе во вторник, 19 декабря.По его словам на саммите, который состоялся на прошлой неделе, присутствовали лишь 5 глав арабских государств. При этом Штайе не назвал те страны, которые отказались от встречи.На экстренном совещании ОИС обсудила ситуацию вокруг Иерусалима.Участники организации, включающей 57 стран, официально осудили решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.