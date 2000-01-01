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19.12 17:40   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с гендиректором концерна "Teva"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министры финансов, экономики, труда и социального обеспечения встретились в Иерусалиме с Каром Шульцем, генеральным директором концерна "Teva".

Во встрече также приняли участие генеральные директора министерства главы правительства и министерства финансов, глава Национального экономического совета и глава отдела бюджетов Минфина.

Правительство потребовало не закрывать заводы в Иерусалиме. Генеральный директор концерна "Teva" не удовлетворил это требование, но предложил правительству сотрудничество для переквалификации работников и поиска альтернативных решений для их трудоустройства.

На встрече было решено создать совместную рабочую группу из представителей правительства и компании для поиска оптимального решения проблемы.
Шульц подтвердил свои обязательства сохранить штаб и R&D концерна "Teva" в Израиле.
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