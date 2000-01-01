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flickr 19.12 17:57   MIGnews.com

Генассамблея обсудит заблокированную резолюцию по Иерусалиму

Генеральная Ассамблея ООН проведет экстренную специальную сессию в четверг, 21 декабря. На повестке дня будет стоять вопрос о решении президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

С требованием о проведении десятой спецсессии к председателю 72-й сессии Генассамблеи ООН Мирославу Лайчаку обратились постпред Йемена при ООН, председатель Арабской группы Халед аль-Йемани и постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

Арабские государства обратились с просьбой после того, как США заблокировали резолюцию по Иерусалиму в воскресенье, 17 декабря.

Генассамблея, согласно существующим в ООН правилам может принимать меры в случаях угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии, если Совет Безопасности оказывается не в состоянии действовать из-за позиции одного из постоянных членов, голосующего против, отмечается на сайте организации.
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