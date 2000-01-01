20.12 05:28 MIGnews.com

Убийца российского посла в Турции был связан с Гюленом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Убийца российского посла в Турции Андрея Карлова был связан с исламистским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщает газета Sabah, ссылаясь на заявление турецкой прокуратуры."Лидер ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") (Фетхуллах) Гюлен был знаком с убийцей (Андрея Карлова). На телефон убийцы поступала вся информация", - говорится в заявлении ведомства.Напомним, турецкое правительство обвиняет Гюлена в организации попытки военного путча 15 июля 2016 года.Российский дипломат Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. Стрелявший в посла оказался полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который два года специализировался на охране массовых мероприятий. Он был застрелен в ходе операции турецкой полиции по его задержанию.