19.12 19:29 MIGnews.com

ХАМАС: Западный Иерусалим также принадлежит палестинцам

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Террористическая группировка ХАМАС провела митинг в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.В ходе акции протеста лидеры палестинской группировки поклялись отдать все, чтобы Трамп и остальные поняли, что Иерусалим является "красной линией" [для палестинцев]."Как Восточный, так и Западный Иерусалим является столицей Палестины", - цитирует Аруц Шева заявление лидеров ХАМАСа.Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился переметить американское посольство в святой город.