Беннет и Шакед представили план реформы БАГАЦА

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") и министр юстиции Аелет Шакед ("Еврейский дом") опубликовали проект Основного закона, который призван урегулировать полномочия БАГАЦА.
В частности речи идет об ограничении возможностей суда отменять законы, принятые Кнессетом.
Проект был опубликован во вторник, 19 декабря, о котором министры объявили еще в сентябре текущего года.
Важный элемент нынешнего законопроекта заключается в способности Кнессета оставлять за собой последнее слово. Согласно этому предложению, принятые Кнессетом законы могут рассматриваться лишь расширенным составом судей БАГАЦА состоящего из 9 человек.
В том случае если же Верховный суд все же отменил закон, у законодателей будет возможность заново вынести его на голосование в парламенте. Тот и иной закон будет утвержден, если за него отдадут голос не менее 61 депутата.
Однако такой закон будет считаться временным, так как будет действовать в течение 5 лет. После истечения этого срока он вновь может быть вынесен на голосование для дальнейшего продления.
При этом согласно плану Беннта и Шакед основные законы не могут быть отменены.
По словам министров, предложенный ими законопроект является "первой попыткой уравновесить отношения между различными ветвями власти, после судебной революции, кторая произошла в Израиле 20 лет назад".