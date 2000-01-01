Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Беннет и Шакед представили план реформы БАГАЦА19.12 20:26   MIGnews.com

Беннет и Шакед представили план реформы БАГАЦА

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") и министр юстиции Аелет Шакед ("Еврейский дом") опубликовали проект Основного закона, который призван урегулировать полномочия БАГАЦА.

В частности речи идет об ограничении возможностей суда отменять законы, принятые Кнессетом.

Проект был опубликован во вторник, 19 декабря, о котором министры объявили еще в сентябре текущего года.

Важный элемент нынешнего законопроекта заключается в способности Кнессета оставлять за собой последнее слово. Согласно этому предложению, принятые Кнессетом законы могут рассматриваться лишь расширенным составом судей БАГАЦА состоящего из 9 человек.

В том случае если же Верховный суд все же отменил закон, у законодателей будет возможность заново вынести его на голосование в парламенте. Тот и иной закон будет утвержден, если за него отдадут голос не менее 61 депутата.

Однако такой закон будет считаться временным, так как будет действовать в течение 5 лет. После истечения этого срока он вновь может быть вынесен на голосование для дальнейшего продления.

При этом согласно плану Беннта и Шакед основные законы не могут быть отменены.

По словам министров, предложенный ими законопроект является "первой попыткой уравновесить отношения между различными ветвями власти, после судебной революции, кторая произошла в Израиле 20 лет назад".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:28
Убийца российского посла в Турции был связан с Гюленом
04:50
Селену Гомес обвинили в доведении подростка к самоубийству
03:26
Макгоуэн напала на Мерил Стрип с обвинениями
02:19
123456 стал самым популярным паролем года
01:18
Робби Уилямс рассказал про отношения с Spice Girls
00:36
Forbes назвал самую богатую знаменитость в США
23:19
Скандальный продюсер Харви Вайнштейн станет героем фильма
22:29
11 туристов стали жертвами ДТП В Мексике
21:35
Продлен арест палестинки, напавшей на солдат ЦАХАЛа
19:55
В 21 веке число мигрантов в мире - удвоилось
19:29
ХАМАС: Западный Иерусалим также принадлежит палестинцам
18:52
Лондон: в пожаре в Grenfell Tower обвинили евреев
17:57
Генассамблея обсудит заблокированную резолюцию по Иерусалиму
17:40
Нетаниягу встретился с гендиректором концерна "Teva"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus