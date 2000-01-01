19.12 20:26 MIGnews.com

Беннет и Шакед представили план реформы БАГАЦА

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Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") и министр юстиции Аелет Шакед ("Еврейский дом") опубликовали проект Основного закона, который призван урегулировать полномочия БАГАЦА.В частности речи идет об ограничении возможностей суда отменять законы, принятые Кнессетом.Проект был опубликован во вторник, 19 декабря, о котором министры объявили еще в сентябре текущего года.Важный элемент нынешнего законопроекта заключается в способности Кнессета оставлять за собой последнее слово. Согласно этому предложению, принятые Кнессетом законы могут рассматриваться лишь расширенным составом судей БАГАЦА состоящего из 9 человек.В том случае если же Верховный суд все же отменил закон, у законодателей будет возможность заново вынести его на голосование в парламенте. Тот и иной закон будет утвержден, если за него отдадут голос не менее 61 депутата.Однако такой закон будет считаться временным, так как будет действовать в течение 5 лет. После истечения этого срока он вновь может быть вынесен на голосование для дальнейшего продления.При этом согласно плану Беннта и Шакед основные законы не могут быть отменены.По словам министров, предложенный ими законопроект является "первой попыткой уравновесить отношения между различными ветвями власти, после судебной революции, кторая произошла в Израиле 20 лет назад".