20.12 07:07 MIGnews.com

Нетаниягу: Стена Плача была и будет нашей

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии зажигания восьмой ханукальной свечи во вторник вечером, 19 декабря. Свое выступления он начал со слов благодарности в адрес президента США Дональда Трампа, который официально объявил Иерусалим столицей Израиля.Также глава израильского правительства прокомментировал международный скандал в связи с решением администрации США по Иерусалиму."Этот шаг запомнится грядущим поколениям, как и прибытие президента Трампа к Западной Стене. В ООН утвреждают, будто бы Западная Стена – это "оккупированная палестинская территория". Так вот, у меня есть новости для них: "Западная Стена – наша". Она всегда была нашей, всегда нашей. Западная Стена находится в центре единого Иерусалима, который всегда будет нашим!", - резюмировал Нетаниягу.