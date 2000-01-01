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flickr 20.12 07:07   MIGnews.com

Нетаниягу: Стена Плача была и будет нашей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии зажигания восьмой ханукальной свечи во вторник вечером, 19 декабря. Свое выступления он начал со слов благодарности в адрес президента США Дональда Трампа, который официально объявил Иерусалим столицей Израиля.

Также глава израильского правительства прокомментировал международный скандал в связи с решением администрации США по Иерусалиму.

"Этот шаг запомнится грядущим поколениям, как и прибытие президента Трампа к Западной Стене. В ООН утвреждают, будто бы Западная Стена – это "оккупированная палестинская территория". Так вот, у меня есть новости для них: "Западная Стена – наша". Она всегда была нашей, всегда нашей. Западная Стена находится в центре единого Иерусалима, который всегда будет нашим!", - резюмировал Нетаниягу.
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