19.12 07:28 MIGnews.com

"Никто не будет указывать США, где открыть посольство"

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На ежемесячном заседании Совет Безопасности ООН посол США в ООН Ники Хейли наложила вето на резолюцию, отрицающую признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля.За резолюцию, предложенную Египтом проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности ООН.Хейли не стала придерживаться правил дипломатического этикета и политической корректности, комментируя поведение других членов СБ: “Соединенные Штаты отказываются принимать двойные стандарты, согласно которым мы проявляем предвзятость, выражая волю американского народа по переводу посольства в Иерусалим, но при этом Объединенные Нации нейтральны, несмотря на то, что постоянно осуждают Израиль”.Затем Хейли сбросила бомбу: “Признание Соединенными Штатами очевидного - того, что Израиль является столицей современного Израиля - слишком много для некоторых. Сначала они угрожают насилием на улицах, как будто насилие может увеличить надежды на мир. Сегодня, похоронив это в дипломатическом жаргоне, другие указывают Америке, где открыть ее посольство. У Соединенных Штатов есть суверенное право где открывать свое посольство…Ни одна страна не будет указывать Соединенным Штатам, где открывать посольство Еще глубже в дипломатическом жаргоне скрыто обвинение против Соединенных Штатов в том, что они обратили вспять перспективы мира на Ближнем Востоке. Это - скандальное обвинение”.