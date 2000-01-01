Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Никто не будет указывать США, где открыть посольство` 19.12 07:28   MIGnews.com

"Никто не будет указывать США, где открыть посольство"

На ежемесячном заседании Совет Безопасности ООН посол США в ООН Ники Хейли наложила вето на резолюцию, отрицающую признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля.

За резолюцию, предложенную Египтом проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности ООН.



Хейли не стала придерживаться правил дипломатического этикета и политической корректности, комментируя поведение других членов СБ: “Соединенные Штаты отказываются принимать двойные стандарты, согласно которым мы проявляем предвзятость, выражая волю американского народа по переводу посольства в Иерусалим, но при этом Объединенные Нации нейтральны, несмотря на то, что постоянно осуждают Израиль”.

Затем Хейли сбросила бомбу: “Признание Соединенными Штатами очевидного - того, что Израиль является столицей современного Израиля - слишком много для некоторых. Сначала они угрожают насилием на улицах, как будто насилие может увеличить надежды на мир. Сегодня, похоронив это в дипломатическом жаргоне, другие указывают Америке, где открыть ее посольство. У Соединенных Штатов есть суверенное право где открывать свое посольство…

Ни одна страна не будет указывать Соединенным Штатам, где открывать посольство Еще глубже в дипломатическом жаргоне скрыто обвинение против Соединенных Штатов в том, что они обратили вспять перспективы мира на Ближнем Востоке. Это - скандальное обвинение”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:57
Генассамблея обсудит заблокированную резолюцию по Иерусалиму
17:40
Нетаниягу встретился с гендиректором концерна "Teva"
17:25
ФАТХ: некоторые страны отказались от саммита по Иерусалиму
16:42
Маркл выбрала свадебное платье от израильского дизайнера?
16:15
Парк в Кирьят-Яме назовут в честь Трампа
15:38
Кинерет заполнят опресненной водой
15:05
ХАМАС пытает боевиков обстреливающих Израиль
14:47
Путину передадут послание от Аббаса
14:10
В Эр-Рияде взорвалась баллистическая ракета
14:03
"Израильтянин" вместо прочерка или страны исхода
12:51
В аэропорту Нарьян-Мара упал самолет: 4 человека погибли
12:34
Иерусалим: Террорист на мотоцикле получил 15 лет тюрьмы
12:06
Группа инвесторов может купить израильские операции Teva
11:48
В Иракском Курдистане сожгли офис правящей партии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus