19.12 09:09 MIGnews.com

Глава еврейских конференций одобрил вето США

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Глава Конференции президентов крупных американских еврейских организаций, Малкольм Хонлайн одобрил вето США на резолюцию ООН по Иерусалиму. Об этом во вторник, 19 декабря Arutz Sheva.Хонлаин назвал резолюцию "еще одной плохо продуманной и контрпродуктивной резолюцией по Иерусалиму", которая опровергает признание президентом Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля.По его словам, Трамп делает "правильно"."Когда президент Трамп посетил Западную стену и сделал заявление о признании Иерусалима святым для евреев после осуждения ЮНЕСКО, не было даже одной вспышки и не одной демонстрации, потому что, когда вы поступаете правильно, вы не задаете вопросы, вы просто это делаете", – отметил Хонлайн"Администрация США неоднократно подчеркивала, что ее признание законной позиции Иерусалима, лежащей в основе еврейского государства, никоим образом не препятствует переговорам об окончательном статусе. Мы разочарованы этим последним односторонним призывом к Совету Безопасности ООН, в данном случае Египтом ", - добавил он.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также выразил благодарность Дональду Трампу в связи с решением относительно резолюции ООН по Иерусалиму."Спасибо, постпред Хейли. В Хануку вы говорили как Маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один победил многих. Правда победила лож", - написал глава правительства в своем Twitter.Ранее Вашингтон наложил вето на проект резолюции Совбеза ООН, в котором не признавалось изменение статуса Иерусалима.Напомним, 6 декабря Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.