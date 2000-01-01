19.12 08:00 MIGnews.com

Визит вице-президента США в Израиль отложен еще раз

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что визит вице-президента США Майка Пенса в Израиль отложен - за полтора дня до того, как должен был начаться.Визит откладывается уже второй раз . Причиной является критически важное для республиканцев голосование в Сенате США по налоговой реформе.Сообщение из Белого Дома о том, что визит снова откладывается было получено в Израиле минувшей ночью.Пенс считает, необходимым свое присутствие в Сенате в день голосования о налоговой реформе, поскольку, как ожидается, она будет одобрена незначительным меньшинством.До визита палестинские официальные лица проинформировали, что они не приветствуют американского лидера, и председатель ПА Махмуд Аббас объявил, что не встретится с Майком Пенсом во время его визита в регион."Вице-президент хочет удостовериться, что работа над законопроектом о сокращении налогов будет доведена до конца. По этой причине Пенсу довелось отложить поездку на Ближний Восток", - отметила как его секретарь Алисса Фарах.Предполагается, что Пенс приедет в Израиль в середине января, проведя Рождество дома и там же встретив Новый год. Как сообщается, Пенс посетит Стену Плача "с частным визитом", хотя ранее предполагалось, что визит будет официальным.Пенс намеревался провести пресс-конференцию у Стены Плача, но главный раввин Стены Шмуэль Рабинович запретил проведение этого мероприятия. По его словам, такая пресс-конференция может еще больше обострить обстановку в Иерусалиме.Добавим, что визит специального представителя президента СЩА на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта состоится как было запланировано.