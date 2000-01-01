19.12 19:55 MIGnews.com

В 21 веке число мигрантов в мире - удвоилось

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Согласно данным, полученным в результате проведения нового исследования Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), было установлено, что с 2000 года число мигрантов по всему миру возросло на 49%.Так, на сегодняшний день по всему миру удалось насчитать 258 миллионов человек, которые проживают не в тех странах, где были рождены. Эта цифра соответствует 3,4% от всего населения планеты. В 2000 году доля таких людей составляла 2,8%.В докладе также отмечается, что около 64% от общего количества мигрантов, что также соответствует 165 миллионам человек, на сегодняшний день находятся и живёт в странах с высоким уровнем жизни и дохода.В общее количество международных мигрантов авторы исследования включили также и беженцев, чьё количество по подсчётам составило 26 миллионов человек.Установлено также, где проживает больше всего мигрантов - 49,8 миллионов человек, что составляет 19% от общего показателя по миру) проживают на территории Соединенных Штатов. В число наиболее "гостеприимных" стран также вошли Саудовская Аравия, Германия и Российская Федерация: в каждой из этих стран проживают около 12 миллионов мигрантов. Пятое место занимает Великобритания, где проживает 9 миллионов мигрантов.Чаще всего люди покидают такие страны, как Индия, Мексика, Россия, Китай, Бангладеш, Сирия, Пакистан и Украина. Из этих стран выехало, по меньшей мере, от 6 до 11 миллионов человек.