19.12 09:54 MIGnews.com

Турция осудила вето США на резолюцию по Иерусалиму

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Анкара осудила позицию Вашингтона, наложившего вето на проект резолюции СБ ООН по Иерусалиму. Об этом во вторник, 19 декабря сообщает Reuters.В заявлении МИД Турции отмечается, что тот факт, что резолюцию поддержали 14 членов СБ является "конкретным свительством нелегитимности" решения США по Иерусалиму."Реакция США в СБ ООН доказала, что эта страна утратила статус нейтрального игрока на Ближнем Востоке", - говорится в документе."Тот факт, что в ходе голосования в СБ ООН, Вашингтон остался в одиночестве подтверждает, что США действуют вне правового поля", - отмечается в заявлении МИДа Турции.