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Турция осудила вето США на резолюцию по Иерусалиму | Фото:19.12 09:54   MIGnews.com

Турция осудила вето США на резолюцию по Иерусалиму

Анкара осудила позицию Вашингтона, наложившего вето на проект резолюции СБ ООН по Иерусалиму. Об этом во вторник, 19 декабря сообщает Reuters.

В заявлении МИД Турции отмечается, что тот факт, что резолюцию поддержали 14 членов СБ является "конкретным свительством нелегитимности" решения США по Иерусалиму.

"Реакция США в СБ ООН доказала, что эта страна утратила статус нейтрального игрока на Ближнем Востоке", - говорится в документе.

"Тот факт, что в ходе голосования в СБ ООН, Вашингтон остался в одиночестве подтверждает, что США действуют вне правового поля", - отмечается в заявлении МИДа Турции.
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