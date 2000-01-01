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youtube 20.01 10:52   MIGnews.com

Израиль выплатит $5 млн. компенсации за убийство иорданцев

Израиль выплатить Иордании $5млн. в качестве компенсации за инцидент, в ходе которого охранник израильского посольства убил двух граждан Иордании в июле 2017 года.

Об этом сообщает газета "Al Ghad" со ссылкой на иорданских дипломатов.

Посольство Израиля в Аммане не возобновит свою работу до тех пор, пока не будет назначен новый посол, добавили источники издания.

Информация появились на фоне заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который сообщил, что его правительство выплатит Иордании компенсацию за убийство двух граждан.

Именно этот инцидент привел к ухудшению двусторонних отношений и закрытию посольства Израиля в Аммане.

Ранее Израиль принес извинения за убийство иорданцев охранником дипмиссии.
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