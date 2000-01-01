20.01 12:26 MIGnews.com

Главный раввин не будет присутствовать на церемониях ЦАХАЛа

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отдал распоряжение не приглашать главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа на официальные церемонии ЦАХАЛа.Решение было принято после того, как Йосеф поддержал раввина Цфата Шмуэлем Элиягу на фоне высказываний последнего против призыва женщин в ЦАХАЛ.Об этом сообщает Ynet в субботу, 20 января.Либерман также осудил раввинов Шмуэля Элиягу и Шломо Авнера, которые выступили против совместного прохождения службы юношей и девушек в одних частях."Армия была проинформирована о том, что ни главный раввин, ни раввин Авнер и Элиягу не могут принимать участия в церемониях ЦАХАЛа", - отметил глава оборонного ведомства.